Israel inclou Espanya entre els països “taronja” des dels quals es pot viatjar

Fortalesa de Masada a Israel





No tot han de ser dificultats per viatjar i destins interdictes o complicats, encara que, això sí, sempre que el viatger hagi pres la previsió d'estar vacunat convenientment. Els que compleixin aquest avui obligat i necessari requisit poden viatjar des del 9 de gener a Israel perquè el seu Ministeri de Sanitat ha actualitzat la llista de països taronja i ha inclòs entre ells a Espanya. Per tant, els viatgers espanyols vacunats poden tornar a Terra Santa encara que seguint una sèrie de condicions per vetllar per la seguretat de tots. Així ho ha informat el Ministeri de Sanitat d'Israel a la seva web.





Aquestes normes estableixen que les persones vacunades contra la Covid-19 o que certifiquin que estiguin recuperades hauran d'estar en quarantena fins que rebin un resultat negatiu de la PCR que es faran en arribar a l'aeroport de Tel Aviv. També caldrà presentar una altra prova negativa abans del vol cap al país mediterrani.