Endesa i Birding Natura instal·len radioseguiment a dos mussols reals del Baix Empordà

Endesa vol protegir la biodiversitat /@EP





Endesa i Birding Natura han instal·lat un dispositiu de radioseguiment en dos exemplars de mussol reial al Baix Empordà, un a l'entorn del poble de Sant Antoni de Calonge i un altre als afores d'Albons (Girona), en el marc d'un projecte realitzat per l'empresa energètica per a la protecció de la biodiversitat .





El seu objectiu és recopilar dades per estudiar el comportament d'aquestes espècies i definir mesures que contribueixin a preservar-les, ha explicat Endesa en un comunicat d'aquest divendres.





S'estima que a Catalunya hi ha una població estable d'entre 550 i 700 parelles i els darrers estudis assenyalen que la meitat de les seves morts es produeixen per "factors no naturals", com la persecució directa, els atropellaments o les electrocucions.