"Demanem que les places d'empleat públic es guanyin, no que es regalin", clama la Plataforma Defensa Drets Torn Lliure

La norma que facilita als interins aconseguir una plaça de funcionaris està aixecant moltes butllofes. La Plataforma de Defensa de Drets del Torn Lliure encapçala les protestes d'opositors i funcionaris arreu d'Espanya, que es veuen perjudicats pel canvi legal.





Galiciapress entrevista dos dels seus membres a Galícia, Elena López, que és opositora a cuidadors de la Xunta de Galícia i Noelia, que prepara les oposicions a Auxiliar de l'Administració Xeral de la Xunta, nivell C2.





Una passada protesta de la Plataforma de Defensa del Torn Lliure davant del Congrés dels Diputats







En termes generals, la Plataforma Defensa Drets Torn Lliure qüestiona que als interins se'ls 'regali' la plaça a l'Administració Pública sense superar una oposició. Molts interins rebaten que no se'ls regala res, simplement se'ls puntua els anys que ja porten treballats. Fins a quin punt és cert això?



Aquesta afirmació no pot ser certa partint de la base que al RDL 5/2015 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, més conegut com a EBEP, ja es preveu un procediment específic pensat per valorar l'experiència d'aquelles persones que presten serveis a l'Administració Pública. Aquest procés, es coneix amb el nom de concurs oposició, i consisteix en la valoració de mèrits dels aspirants, els quals majoritàriament consisteixen en la citada experiència i poden arribar a abastar fins al 40% de la nota del procés selectiu, percentatge que és el principalment utilitzat avui dia (preveient un 60% per a la fase d'oposició i un 40% per a la fase de concurs). D'aquesta manera un opositor lliure necessitaria treure un 10 per estar en la mateixa posició que un interí que hagi tret un 6. Resulta obvi per tant la clara discriminació a què se sotmet a opositors que en cap cas no han tingut la possibilitat d'optar a aquests mèrits.





La Llei també suposa un greuge comparatiu cap als funcionaris de carrera, ja que veuran minvades les possibilitats d'accedir al concurs de trasllats ia promoció interna





L'article 23.2 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental dels ciutadans "a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis". Per tant, si ja abans partíem en desavantatge, amb aquesta llei se'ns tanquen totes les possibilitats d'accés a l'ocupació pública, ja que el propòsit d'aquesta llei és que la fase d'oposició no sigui eliminatòria, passant automàticament tots els interins a la fase de concurs sense necessitat d'estudiar.

