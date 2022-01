Sanitat i CC.AA acorden no fer quarantena de l'aula completa amb fins a 4 positius o menys del 20% de contagiats

Aules @ep





La Comissió de Salut Pública , formada per representants del ministeri de Sanitat i les CC.AA, ha acordat aquest divendres no fer quarantenes de l'aula completa quan hi hagi fins a 4 positius contagiats o menys del 20% dels alumnes, amb l'objectiu de garantir-ne la presencialitat a les aules.





D'aquesta manera, es recomana quarantena per a tot el grup sempre que es donin 5 casos o més d'infecció activa en una aula o afectació del 20% o més dels alumnes de la classe en un període igual o inferior a 7 dies. informat el Ministeri de Sanitat.





Aquest departament assenyala que la Comissió ha aprovat una Adaptació de les Mesures de Prevenció davant de COVID-19 a centres educatius i de la Guia d'Actuació davant l'Aparició de Casos de COVID-19 a centres educatius.





"Els canvis marcats van dirigits a garantir i fomentar el màxim possible la presencialitat a tots els nivells educatius, reforçant el compliment de les mesures de prevenció. Aquest canvi s'adapta a la situació pandèmica actual, reflecteix també l'important avenç de la vacunació a tots els grups d'edat i tenen en compte que els entorns escolars han demostrat al llarg de la pandèmia ser entorns segurs quant a la transmissió del virus”, afegeix.