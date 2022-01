Macron assumeix "totalment" les seves declaracions sobre "fotre" als que no es vaccinin

Emmanuel Macron @ep





El president de França, Emmanuel Macron, ha defensat aquest divendres les polèmiques declaracions en les quals apostava per "fotre" els ciutadans que no es vaccinin contra la covid-19, paraules que assumeix "totalment" malgrat les crítiques que ha rebut aquests dies.





Macron ha dit que volia que "sonessin les alarmes" i ha subratllat que tot ciutadà té drets i, "sobretot", deures. "El concepte de llibertat", ha assenyalat, "acaba on comença la llibertat de l'altre, on la vida d'un altre pot estar en perill".





El terme 'fotre' que Macron va utilitzar en una entrevista a 'Le Parisien' per carregar contra els no vacunats va xocar especialment en un moment en què a França ha sorgit un debat sobre la necessitat d'imposar o no el certificat de vacunació.





El mandatari francès, que ha rebut a París els representants de la Comissió Europea, ha declarat al costat de la presidenta de l'ens comunitari, Ursula von der Leyen, que França no és l'únic país que aposta per restringir les llibertats dels qui no es volen vaccinar.





"Alguns (governs) fan la vacunació obligatòria a partir d'una determinada edat, però la majoria imposen restriccions a la vida social i diuen: 'si no estàs vaccinat, no pots accedir a aquest lloc'", ha explicat Macron en la roda de premsa.