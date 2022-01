Els Estats Units s'estan dirigint cap a una segona guerra civil, alerten els experts

President dels Estats Units @unsplash





Una segona guerra civil dels Estats Units més a prop del que pensem? Barbara F. Walter , una de les principals expertes mundials en guerra civil, certament creu que sí. La politòloga ha escrit un títol que descriu, informa i explora adequadament els patrons més freqüents a les guerres civils més notables del món dels últims 70 anys, argumentant que els Estats Units són els propers a enfrontar-se a aquest escenari.





Walter sosté que les guerres civils segueixen un guió. Entre les observacions clau de Walter, hi ha el fet que els Estats Units són ara una " anocràcia " - un sistema de govern que inclou característiques d'inestabilitat política, ineficàcia i una barreja incoherent de trets i pràctiques autoritàries i democràtiques- a la infame escala política , la prominència dels partits polítics que incursionen a la "política d'identitat" que promou el "faccionalisme" (un indicador clau de la guerra civil), la presència dels “emprenedors ètnics” i l'accelerador del problema, que són les xarxes socials.





La descripció sobre com comencen les guerres civils (i com aturar-les) és evidentment clara. "Les guerres civils són el perill més gran per a la pau mundial avui”, es pot llegir a la portada del seu llibre, que col·loca el lector al cor dels disturbis del Capitoli i l'ocupació de la Casa Blanca el 6 de gener de 2021 .





La major part del llibre està dedicada a il·lustrar la primera part de l'argument central de Walter, quan afirma que “ les guerres civils s'encenen i s'intensifiquen de manera predictible: segueixen un guió ”. La segona meitat del seu argument, que alimenta el drama i la tensió del llibre, és la declaració gairebé profètica que els Estats Units són perillosament a prop d'una segona guerra civil.





Com comencen les guerres civils i com aturar-les





L'experta afirma que un dels "millors predictors de si un país experimentarà una guerra civil és si s'està acostant o allunyant-se de la democràcia", i descriu l'estat entre democràcia i autocràcia com una "anocràcia", que prediu millor una guerra civil imminent.





També detalla la naturalesa d'un "puntatge polític", que descriu millor com democràtic o autocràtic és un país cada any, que és un dispositiu que s'utilitza a tot el llibre, per indicar immediatament al lector què tan a prop pot estar un país d'una guerra civil.





Walters descriu els “empresaris ètnics”, que són portaveus d'una causa que sembren falles al llarg de les línies d'identitat ètnica . Els “fills de la terra” són grups que se senten lligats a una ubicació geogràfica particular. Walter també toca altres punts clau de conflicte, que inclouen coses com l'idioma i la immigració. vida quotidiana. La immigració és particularment preocupant per a Walters, ja que el món està entrant en un moment sense precedents per a la immigració massiva, fet que condueix a disturbis civils a causa de l'absència de llocs de treball.





Entre els punts més interessants del llibre hi ha la discussió sobre les xarxes socials i el seu efecte sobre el fenomen de les guerres civils. Ella argumenta que és un clar accelerador del conflicte civil en dos passatges molt interessants com a Àfrica i Myanmar. El 2011, Myanmar tenia una de les taxes d'accés a Internet més baixes del món, que es va situar a l'1%. Es va disparar fins al 22% el 2015 i, com a resultat, els ultranacionalistes budistes van utilitzar Facebook per apuntar a les poblacions musulmanes a tot el país. Per al 2018, s'estima que més de 1 milió de musulmans rohingya es van veure obligats a fugir o van ser arrestats, assassinats, violats i ferits.





El 2016, una taula va mostrar els països amb la menor quantitat d'accés a Internet al món, 12 dels 13 principals eren africans. En els anys següents, l'accés a Internet va créixer i, com a resultat, “el nivell de conflicte va començar a augmentar”, i Walter va citar l'exemple dels tigraians i els orms a l'Etiòpia.





"No és probable que sigui una coincidència que l'allunyament global de la democràcia hagi seguit tan de prop l'adveniment d'Internet, la introducció de telèfons intel·ligents i l'ús generalitzat de les xarxes socials", afirma Walter.





I no és l'única que apunta que els Estats Units podrien estar camí d'una segona guerra civil. El novel·lista i crític canadenc Stephen Marche és més sever al seu llibre, "La propera guerra civil: despatxos del futur nord-americà". "Els Estats Units estan arribant al final", escriu Marche. "La pregunta és com".





A més, al Globe and Mail de Toronto, Thomas Homer-Dixon, un acadèmic que estudia els conflictes violents, va instar recentment el govern canadenc a preparar-se per a una implosió nord-americana. “Per al 2025, la democràcia nord-americana podria col·lapsar, causant una extrema inestabilitat política interna, inclosa la violència civil generalitzada”, va escriure. "Per al 2030, sinó abans, el país podria estar governat per una dictadura de dreta". Com escriu John Harris a Politico, "les persones serioses ara invoquen la 'Guerra Civil' no com una metàfora, sinó com un precedent literal".





A The Atlantic, Fintan O'Toole,escrivint sobre el llibre de Marche , adverteix que les profecies de la guerra civil poden complir-se per si mateixes; Durant el llarg conflicte a Irlanda, diu, cada costat va ser impulsat pel temor que l'altre s'estigués mobilitzant. Una cosa és, escriu, “reconèixer la possibilitat real que els Estats Units es puguin trencar i fer-ho violentament. Una altra de molt diferent és emmarcar aquesta possibilitat com una inevitabilitat”.