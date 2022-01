Coosur ha estat venent oli lampant etiquetat com a "verge"

Recurs oli @facua





El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma de Mallorca ha confirmat la sanció de 24.000 euros que la Direcció General de Consum de les Illes Balears va imposar a Coosur per comercialitzar com a oli d'oliva verge el que en realitat era oli lampant.





El jutge desestima així el recurs que l'empresa va interposar el febrer de 2021 contra l'expedient sancionador que l'administració va tancar amb multa el juliol de 2020. conforme amb les característiques establertes per a aquesta categoria exigides per la normativa vigent".





En un informe de maig del 2019 emès "pel laboratori del Centre de Recerca i Control de Qualitat" s'indicava que la categoria d'oli era "llampant", continuava la resolució de Consum. L'empresa va decidir llavors acudir a tribunals.





Sanció confirmada





En el recurs d'alçada, Coosur va sol·licitar que es declarés no ajustada a dret la resolució de les Balears, de manera que s'anul·lés i deixés sense efecte. Al·legava una sèrie de motius entre els quals s'incloïa que s'havia vulnerat la presumpció d'innocència en existir una "denegació de prova", que existia una "inseguretat jurídica i subjectivitat del mètode analític" i que hi havia un error en la tipificació i graduació de la sanció.





Tot i això, el jutge ha desmuntat un per un cadascun dels arguments que al·legava l'empresa : no va existir cap denegació de prova -ja que no es va posar en qüestió l'anàlisi de l'oli-; aquesta anàlisi va seguir el mètode del Consell Oleícola Internacional -per la qual cosa no hi va haver inseguretat jurídica ni subjectivitat-, i la tipificació de la sanció com a "greu" es va ajustar al que recull la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.





La graduació de la multa -els 24.000 euros que se li van imposar a Coosur- també resultava ajustada, ja que se cenyia a la forquilla d'entre 4.500 i 24.000 euros que estableix la normativa esmentada per a infraccions greus, tenint en compte que concorria, a més, un agreujant per "l'afectació a béns d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat".





Per tot això, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma de Mallorca ha resolt desestimar el recurs interposat per Coosur, confirmant així la sanció de 24.000 euros que la Direcció General de Consum de Balears li va imposar a Coosur per comercialitzar com a verge oli lampant. La sentència és ferma i no hi ha cap recurs.