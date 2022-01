L'acte afroamericà ha mort als 94 anys @Youtube





Sidney Poitier, el primer afroamericà que va guanyar l'Oscar a millor actor, ha mort als 94 anys. Va ser un símbol de la integració racial als Estats Units als anys 60. La mort ho ha comunicat el ministeri d'Afers Exteriors de Bahames, ja que Poitier era ambaixador.





El 1963, Sidney Poitier va aconseguir el primer Oscar per a una persona afroamericana. Ho va fer per la seva interpretació a 'Los lirios del valle'. No obstant, la pel·lícula més coneguda de Poitier no acabaria sent aquella que li va valer el seu premi.





'Adivina quién viene a cenar esta noche', 'Estado de Alarma' o 'Ahora me llaman Mr Tibbs' són algunes de les pel·lícules més conegudes que va fer l'actor. A més, també es va sumar a la faceta de director de pel·lícules.





Sidney Poitier va rebre el 2002 l'Oscar Honorífic, atorgat per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques.