Coutinho, cedit a l'Aston Villa amb opció de compra

El jugador Philippe Coutinho acabarà la temporada a l'Aston Villa de la Premier League en qualitat de cedit, en una operació que inclou una opció de compra perquè el brasiler pugui abandonar el FC Barcelona de manera definitiva.

"El FC Barcelona i l'Aston Villa han arribat a un acord per cedir el jugador Philippe Coutinho fins al final d'aquesta temporada. L'acord, subjecte al fet que el jugador superi la revisió mèdica i rebi el permís de treball anglès, inclou una opció de compra", ha anunciat el Barça.





A més a més, el club blaugrana afegeix que el conjunt anglès es fa càrrec d'una part de la fitxa del jugador, que està previst que viatgi a Birmingham en les pròximes hores per ser presentat com a 'villan'.





Coutinho era un dels jugadors destinats a deixar el FC Barcelona, per la seva elevada fitxa i per no comptar en l'aspecte esportiu per a Xavi Hernández, com tampoc no va tenir pes prèviament amb Ronald Koeman o Quique Setién.





Amb la seva sortida en forma de cessió, que contempla una opció de compra que el club no detalla si és optativa o obligatòria ni de quina quantitat es tracta, el Barça podria estar més prop d'inscriure Ferran Torres, fitxat aquest mercat d'hivern procedent del Manchester City.