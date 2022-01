El Corte Inglés llança les rebaixes d'hivern amb descomptes de fins al 50% en més de 1.000 marques

El Corte Inglés @ep





El Corte Inglés ha llançat la seva campanya de rebaixes d'hivern amb descomptes i promocions de fins al 50% en més de 1.000 marques tant a les seves botigues físiques com a la seva web i app, que estaran disponibles fins al proper 28 de febrer, segons ha informat en un comunicat.

En concret, la companyia inicia aquesta campanya de descomptes, sota el lema ' #ModoRebajas ', amb una proposta comercial en què destaquen productes de moda, llar, esports, tecnologia, lleure i accessoris, incloent articles per a tots els pressupostos.





El grup ha preparat descomptes en moda dona del 50% a peces d'exterior de les marques Woman, Lloyd's i Couchel, així com de firmes com Roberto Verino, Adolfo Domínguez i Caroll; mentre que en cavaller destaquen les de Dustin o Emidio Tucci. A la categoria d'esport hi ha ofertes de marques com Adidas, Nike, Under Armour, Boomerang, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, Reebok, i Le Coq Sportif, entre d'altres.





El Corte Inglés ofereix els serveis habituals durant el període de rebaixes com el personal especialitzat en totes les àrees de venda, facilitats de pagament, finançament, personal shopper, carta de compres, etc.





A més, compta amb una sèrie de serveis per a la compra 'online' tant a través de la web com de l'app, entre els quals figura el lliurament el dia que permet rebre la mercaderia en menys de dues hores o al tram horari que escolliu el client; el lliurament a la botiga per a la recollida al centre comercial que l'usuari vulgui, i el ' Click&Car ' per recollir amb el cotxe les compres online realitzades prèviament.





Els centres d'El Corte Inglés continuen adaptats a la situació actual i per això s'han establert criteris d'implantació de mobles i articles amb l'objectiu de crear un entorn amb espais més amplis per al client, que afavoreixi el trànsit dels mateixos i eviti possibles aglomeracions.





D'aquesta manera, l'interior dels establiments està perfectament senyalitzat seguint un protocol de prevenció i seguretat.