El canceller d'Àustria dóna positiu per coronavirus

El canceller d'Àustria, Karl Nehammer, ha donat positiu aquest divendres en un test de Covid-19, encara que seguirà des del seu domicili amb la seva agenda oficial i no presenta símptomes de moment.





El propi Nehammer ha confirmat el contagi en el seu compte de Twitter, on ha explicat que suposadament es va contagiar per un membre del seu equip de seguretat. La seva oficina ha declarat que el canceller va donar negatiu en una PCR realitzada el dimarts i que aparentment va contreure el virus el dimecres.





Nehammer, que compta ja amb tres dosis de la vacuna contra la Covid-19, ha explicat també que en les reunions que va mantenir el dijous va utilitzar mascareta FFP2, la qual cosa en principi redueix la possibilitat de contagi, si bé les autoritats ja han iniciat el rastreig de possibles contactes.





El canceller, de 49 anys, ha aprofitat per instar la població a vacunar-se, en ple debat sobre la imminent entrada en vigor de la vacunació obligatòria contra el coronavirus.





L'agència responsable de vigilar aquesta vacunació obligatòria contra la Covid-19 a Àustria ha advertit que no podrà escometre-ho abans del mes d'abril, dos mesos més tard del que preveu el Govern, que no obstant això segueix cenyint-se al calendari previst.





Les mesures anunciades per l'Executiu austríac impliquen que els qui no s'immunitzin del coronavirus poden ser multats amb fins 3.600 euros, dins d'una reforma que compta amb el suport de l'àmplia majoria dels grups polítics amb representació parlamentària.





No obstant això, l'agència que està cridada a aplicar la nova mesura (ELGA GmbH) ha admès aquest divendres que necessitarà "almenys" fins l'1 d'abril per completar els requisits tècnics relatius al registre nacional de vacunació.





El Ministeri de Sanitat ha afirmat que tindrà en compte aquest avís, però de moment se cenyeix al seu pla de febrer. En aquest sentit, el Govern no contempla canvis immediats al calendari, segons la cadena ORF.





Per a aquest dissabte, s'han convocat al voltant d'una vintena de manifestacions a diverses ciutats d'Àustria per protestar contra les mesures adoptades per contenir la pandèmia, inclosa la vacunació obligatòria. El país va viure al novembre i desembre dades de contagi sense precedents.