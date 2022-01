Dosi d'una vacuna contra el cóvid | @EP





Els estudis al voltant de la nova variant continua progressant i els investigadors i científics continuen trobant respostes a alguns dels problemes plantejats. Fins ara, moltes teories continuen sent només això, teories, però la realitat és que moltes altres hipòtesis ja tenen un suport científic darrere.





En aquest sentit, l'Institut Ragon a l'Hospital General de Massachusetts, de la Universitat de Harvard, ha fet un pas molt important. Després de la investigació realitzada, el nou estudi ha ratificat l'efectivitat que tenen les dosis de reforç de les vacunes d'ARN missatger per lluitar contra la nova variant òmicron.





Per poder dur a terme l'estudi, es van investigar persones a qui se li havia posat alguna dosi de Moderna o de Pfizer, dues vacunes que estan relacionades amb l'ARN. A més, aquestes persones van ser inoculades amb una dosi de reforç i van mostrar que tenien una gran "neutralització" respecte a òmicron.





La investigació no es va quedar aquí i van intentar fer un pas més enllà. Van descobrir que la primera pauta de vacunació completa, dues dosis, no era eficaç contra la variant òmicron descoberta a Sud-àfrica. Amb aquesta pauta, la vacuna no produïa anticossos que eren capaços de reconèixer i neutralitzar aquesta nova variant.





LA DOSI DE REFORÇ PROPORCIONA MAJOR PROTECCIÓ





Un altre dubte que té gran part de la societat és si infectar-se per covid o inocular-se les vacunes té el mateix efecte. En aquest sentit, amb la variant òmicron, els científics van descobrir que no era tan efectiu agafar la infecció. És a dir, que la vacunació de reforç va crear més anticossos que no pas el virus.





Test d'antígens per detectar el cóvid | @EP





Les característiques d'òmicron encara són objecte d'estudi. I no només les característiques, sinó també les conseqüències. El que els investigadors han descobert al seu estudi és que òmicron és capaç de superar la immunitat de les vacunes, però també és cert que els símptomes i els problemes de salut que tenen les persones infectades és menor que amb altres variants.







Per això, alguns investigadors continuen assumint que la vacunació és la millor manera de fer front a la pandèmia. Tot i això, Alejandro Balazs, l'autor de l'article, ha assegurat que els anticossos no eviten l'entrada d'òmicron a l'organisme de les persones, però sí que hi ha altres aspectes del sistema immunitari que està evitant que les persones emmalalteixin greument.





L'objectiu de les vacunes és clar: protegir contra malalties greus, protegir un alt cas d'hospitalitzacions i protegir contra la mort. Aquests són tres pilars que les vacunes de Pfizer, Moderna i Janssen compleixen a la perfecció i més tenint en compte allò que s'ha viscut just abans de l'arribada de les vacunes.





El que també és clar i sobre el que han parlat els investigadors és que les vacunes perden efectivitat quan passa el temps. És a dir, a partir de les dues setmanes de la seva administració, la vacuna té una efectivitat molt alta, però a mesura que passen els mesos va disminuint. Per tant, al cap d'un temps, la persona ja no té tants anticossos.





UN PSEUDOVIRUS PER INVESTIGAR





Els investigadors van voler veure com afectava òmicron les vacunes. Per això, van crear una versió inofensiva del virus, coneguda com a pseudovirus, perquè el laboratori pogués realitzar les proves necessàries. Posteriorment, els científics van recollir mostres de 239 vacunes amb Pfizer, Moderna i Janssenn per mesurar l'eficàcia de les vacunes.





Els resultats van indicar que la millor protecció tenien dues dosis de la vacuna basada en ARN missatger, és a dir Moderna o Pfizer, i una tercera dosi d'aquesta mateixa empresa. Tenir tan sols dues punxades de la mateixa vacuna no té un efecte òptim, ja que no neutralitza gens l'avenç del virus.





Tot i això, asseguren que les persones que van rebre tres dosis de les vacunes basades en ARN missatger van tenir una neutralització molt significativa contra l'avenç de la variant òmicron. Per això, els autors de l'estudi han afirmat que les dues dosis no ofereixen protecció davant d'òmicron, però que amb una tercera dosi de reforç sí que s'ha aconseguit una gran quantitat d'anticossos.