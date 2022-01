Els gossets dormint a les instal·lacions del metro | @animalizar.tv (Tiktok)





Turquia és un dels països que més lluita i més lleis té per lluitar contra el maltractament animal. Per això, aquesta estació del país turc ha decidit habilitar unes instal·lacions perquè els animals puguin protegir-se del fred de l'hivern i han habilitat una zona perquè puguin dormir.





Això sí, tots els gossets que arriben a aquesta estació estan registrats i tenen identificació, així que les autoritats tenen informació detallada de l'animal i de la situació en què es troba.





A més, aquest sistema també permet a les autoritats tenir identificats els animals i així evitar que ningú puguis fer-li mal. Una manera de tenir-los controlats, per saber que tot està bé, i tenir la tranquil·litat que no són al carrer amb el fred de l'hivern sense cap lloc on protegir-se.