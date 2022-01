Així ha estat l' "aparatós dispositiu" a Sierra Nevada per detenir un fugitiu de Nova Zelanda

Sierra Nevada, arxiu /@EP





El líder d'una banda buscat per Nova Zelanda per ser jutjat per la comissió de delictes relacionats amb el tràfic de drogues a gran escala i la pertinença a organització criminal, ha estat detingut a Sierra Nevada (Granada) en un operatiu desplegat per la Guàrdia Civil.





Segons ha informat aquest divendres l'institut armat, al fugitiu de la justícia neozelandesa, de 50 anys, se li atribueix el lideratge d'una organització que el 2019 va introduir 500 quilograms de metamfetamina, una potent droga psicoestimulant, al país del Pacífic, d'acord amb la investigació de l'operació Essex del Grup Nacional de Delinqüència Organitzada de la Policia de Nova Zelanda.





La Interpol havia donat difusió de la requisitòria a tots els països que integren aquesta organització internacional de Policia i va alertar que l'ara arrestat podria trobar-se, fins i tot sota identitat falsa, al Regne Unit, Tailàndia, Unió dels Emirats Àrabs o Espanya.





DIES D'ESQUÍ





M.B., conegut al món criminal amb el sobrenom de Baldy (calb), s'havia traslladat a Sierra Nevada per passar uns dies a l'estació d'esquí granadina i ha estat en aquest lloc quan la Guàrdia Civil s'ha posat sobre la pista del seu parador i ha iniciat un "aparatós dispositiu" per a la seva localització i detenció.





Agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial i del Grup d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada van començar el Dia de Reis l'operatiu per intentar identificar-lo entre els milers de visitants que eren a l'estació.





En l'operació van intervenir una quarantena de guàrdies civils, entre ells agents especialitzats en la neutralització de delinqüents armats especialment perillosos, ja que es desconeixia si en aquell moment el fugitiu podria portar armes o es trobava escortat per altres integrants de la seva banda.





Rastrejada pam a pam pels agents i un cop tancada al públic l'estació, el dispositiu de seguiment va centrar l'objectiu a la cafeteria d'un hotel, on es va intervenir per procedir a la seva detenció, la qual es va efectuar "sense cap mena d'incidents". La totalitat dels agents de l'operatiu de localització i detenció vestien de paisà i es va decidir que no n'hi hagués cap amb uniforme per evitar posar el fugat sobre avís en advertir-se de la presència policial.





A PRESÓ





Aquest divendres s'ha procedit a la posada a disposició judicial del detingut, i la competència per al tràmit d'extradició correspon a l'Audiència Nacional, i de moment el Jutjat Central d'Instrucció ha decretat el seu ingrés a la presó.





D'acord amb la legislació penal vigent a Nova Zelanda, l'arrestat podria enfrontar-se una condemna que fins i tot podria arribar fins a la cadena perpètua, ha indicat la Guàrdia Civil.

Altres membres de la seva organització criminal ja han estat jutjats a aquest país però faltava la detenció de "Baldy", el cervell de la banda. L'institut armat ha destacat la importància de la cooperació policial i judicial internacional.