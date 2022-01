Catalunya bat rècords de temperatures mínimes amb -11,7ºC a Das

Arxiu /@EP





Catalunya ha patit aquest divendres el dia més fred del que portem d'hivern i el més gelat des de fa quatre anys en sectors com l'Alt Empordà, on aquesta matinada s'han registrat -4,5ºC a Castellò d'Empúries, encara que la mínima més baixa en un lloc habitat s'ha mesurat a Das (Cerdanya), amb -11,7ºC.





Segons dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquesta matinada la temperatura ha pujat en general a les cotes altes, però ha baixat en moltes fondalades, amb gelades pràcticament generalitzades a tota la comunitat.





L'SMC ha destacat que feia quatre anys que la mínima no baixava tant en zones com l'Alt Empordà i tres anys en punts del Gironès, on han mesurat una mínima de -6,4ºC a la ciutat de Girona.





El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos de nevades i vent per diumenge, de neu -en cotes de fins a 1.300 metres- i vent al Pirineu, a les comarques pirinenques i a les de Tarragona, mentre que pronostica un augment gradual de la temperatura, que tornarà a baixar a partir de dimarts que ve.





Les temperatures mínimes registrades aquesta matinada a Catalunya són les següents:





Das - Aeròdrom: -11.7

Guixers - Valls: -9.6

el Pont de Suert: -9.4

Guardiola de Berguedà: -7.9

Sant Pau de Segúries: -7.8

Puigcerdà: -7.7

La Vall d'en Bas: -7.3

Sort: -7.2

Oliana: -7.1

La Seu d'Urgell - Bellestar: -6.6