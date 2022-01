Un jove mor atropellat per un tren mentre anava per les vies a Sant Celoni

Tren de Rodalies/@EP





Un noi que caminava per les vies de l'estació de Sant Celoni de Rodalies de Catalunya ha mort després de ser atropellat per un tren aquest divendres a la tarda. Segons han explicat fonts de Renfe a Europa Press, dos joves caminaven "per una zona no autoritzada" quan ha passat un tren i ha atropellat mortalment un dels dos.





El sinistre ha provocat afectacions de fins a 15 minuts a la circulació de l'R2 en sentit nord i a l' R11, però el servei ja està normalitzat, ha informat Rodalies en un tuit recollit per Catalunyapress.