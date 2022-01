Les aus poden passar la grip aviar als humans?

Gallines /@EP





L'investigador de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i catedràtic del Departament de Sanitat i d'Anatonomía Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB, Joaquim Segalés, considera que "a Europa, és molt difícil que es transmeti la grip aviar a les persones".





El Departament d'Acció Climàtica i els Agents Rurals han intensificat la vigilància de la grip aviar després que aquesta setmana s'han confirmat cinc casos del virus de la Influència Aviaria d'Alta Patogenicitat (IAAP) en animals morts a Soses (Segrià). Es tracta de quatre cignes i una cigonya que membres del Cos d'Agents Rurals van trobar morts al riu Segre el dia 22 de desembre.





Segons ha informat aquest divendres el Govern en un comunicat, Catalunya segueix considerant-se "territori de lliure influència aviar" i els països membres de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes, però han reforçat les mesures de vigilància i protecció.





"ERA UNA COSA ESPERADA"





En una entrevista a RAC-1, el catedràtic de Veterinària i investigador de l'IRTA-CReSA ha dit que l'arribada de casos de grip aviar a Catalunya "era d'esperar", però ha especificat que perquè hi hagi una transmissió a humans han de conviure animals i persones de forma sostinguda.





"Era una cosa esperada. A Europa, ja hi ha hagut brots de grip aviar des de finals d'estiu, i de moment només s'han detectat en alguns animals salvatges. Això simplement significa que hem de començar a prendre algunes mesures de seguretat en aus de corral, però no és necessari ser alarmista", ha afirmat Segalés.





L'especialista ha explicat que "hi ha dos tipus de tècniques per saber si tenen o no grip aviar: vigilància activa, és a dir, una PCR; o la vigilància passiva, quan es detecten problemes com un increment de la mortalitat a les granges".





CONVIVÈNCIA





"La capacitat que hi hagi una transmissió a les persones en el nostre context és molt difícil ja que, perquè hi hagi una infecció, ha d'haver-hi un contacte intens entre aus i persones de forma sostinguda", ha indicat. Preguntat sobre si hi ha vacunes per a les aus, ha respost que sí "però si hi ha un brot, a Europa, la política és eliminar la granja on hi ha el brot".





Respecte a la infecció d'animals per Covid, ha reconegut que "segueix sent un tema de preocupació i ha anat a més. Cada vegada sabem que existeixen més espècies d'animals que s'infecten. Entre 15 i 20 zoos han tingut animals infectats".