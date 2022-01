Moren 16 persones en una explosió en una cafeteria de la Xina

Bandera de Xina | @EP





Almenys 16 persones han mort a una cafeteria de la Xina a causa d'una explosió. De moment, les causes no se saben, però tot a punt que l'explosió s'hauria originat per una fuita de gas. A més de les persones mortes, 10 més han quedat ferides.





El Govern del territori ha mobilitzat més de 260 bombers per poder atendre les persones que estaven dins de la cafeteria. A més, han arribat 50 camions i 60 operaris amb 20 excavadores per poder retirar les runes que s'acumulaven a la cafeteria.





El 'Global Times' ha informat que algunes de les 10 persones que estan ferides es troben en estat greu. Per poder accelerar les operacions s'ha creat un centre de resposta d'emergència a la mateixa zona per poder tractar mèdicament les persones afectades per l'explosió.