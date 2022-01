El Barça es posa a prova davant del Granada pocs dies abans de la Supercopa

Memphis Depay torna a la convocatòria | @EP





El Barça de Xavi segueix progressant i fent passos endavant. El conjunt català ha obert l'any amb dues victòries. L'aconseguida a la Lliga davant el Mallorca per 0 gols a 1 i la de Copa davant el Linares per 1 gol a 2. Serà el tercer partit consecutiu que els de Xavi afrontin lluny del Camp Nou aquest inici d'any.





Com a rival tindrà el Granada. El conjunt nassarita arriba en un bon estat de forma i s'ha acabat l'any 2021 amb bones sensacions. 3 victòries i 3 empats en els seus últims sis enfrontaments de lliga que li han col·locat en la tretzena posició de la taula.





A més, el partit al Camp Nou, amb Koeman als caps del Barça ja va deixar entreveure la complicada temporada que esperaria al Barcelona. Un empat a 1 que hauria pogut ser molt pitjor de no estar Araújo sobre el terreny de joc. El Granada es va avançar ràpidament amb un gol de Duarte i no va ser fins al minut 90 quan el conjunt blaugrana va poder empatar el matx.





SENSE TALLADA, PERÒ AMB DEPAI





La lesió d'Araújo arriba en un moment molt important de la temporada. El central uruguaià s'havia guanyat la confiança de Xavi i estava sent imprescindible, tant al lateral dret com al centre de la defensa. No obstant, una fractura a la mà l'obligarà a passar per quiròfan i estar fora de la dinàmica durant diverses setmanes.





Un altre jugador que tampoc no estarà serà Ansu Fati. El davanter espanyol segueix de baixa, però Xavi ha confirmat en roda de premsa que espera comptar-hi per al duel de Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid.





Això sí, no tot serien males notícies. El conjunt blaugrana ha recuperat Depay que portava diversos mesos fora de la dinàmica i Abde després de superar la covid. Dos jugadors que si res no canvia, haurien de formar part de l'11 inicial que s'enfronti al Granada a la primera jornada de la segona volta.





El partit es disputarà al Nuevo Los Carmenes a partir de les 18.30 h del dissabte 08 de gener del 2022. El Barça vol seguir la seva bona dinàmica del 2022 i acostar-se als llocs de Champions de League, mentre que el Granada vol sumar per allunyar-se'n definitivament de la zona de descens.