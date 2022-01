Plácido Domingo reapareix als escenaris espanyols a la Gran Gala Solidària de la Zarzuela per Càritas

Plácido Domingo torna als escenaris espanyols | @EP





El tenor Plácido Domingo torna als escenaris espanyols aquest dissabte, 8 de gener, a la XXI Gran Gala Solidària de la Zarzuela a benefici de Càritas que tindrà lloc a l'Auditori Nacional de Música de Madrid. Es tracta de la segona actuació de Domingo en els darrers mesos a Madrid després que el 9 de juny passat participés en la Gala benèfica a favor de Creu Roja, que va organitzar Fundació Excelentia.







L'actuació serà presidida per la Reina Sofia, segons ha informat aquest divendres la fundació que porta el nom.





"Tornada encantada al meu Madrid natal i estimat, on el públic sempre m'ha acollit amb afecte i entusiasme. La causa benèfica d'aquesta vetllada de música és molt especial, perquè Càritas està a prop de tots i ajuda concretament cada dia a la gent necessitada, a més de lluitar a tot el món contra les discriminacions i la pobresa. Estic doblement entusiasmat per donar suport a aquesta admirable Fundació i per tenir l'oportunitat de cantar una vegada més la Zarzuela al costat de tots els meus col·legues", ha afirmat Plácido Domingo en un comunicat recollit per Europa Press.





Plácido Domingo va tornar a escenaris espanyols el juny d'aquest any després de la darrera actuació el 2019 a València. El 2021, ho feia precisament a l'Auditori Nacional, en una gala benèfica de la Fundació Excel·lència a favor de Creu Roja.





La Gala del 8 de gener, que dura dues hores sense descans, es farà dedicada íntegrament a la Zarzuela i comptarà amb la participació de més de 200 persones de forma altruista, segons han donat a conèixer els impulsors del concert.





La quantitat recaptada es destinarà a la tasca que fa Càritas a favor de les famílies més vulnerables. A més, hi ha una fila 0 per, els qui estiguin interessats, puguin fer donacions.