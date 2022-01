Argimon creu que Catalunya arribarà al pic de contagis "en una setmana o deu dies"

Argimon parla de l'avenç de la pandèmia a Catalunya | @EP





El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha dit que avala el nou protocol anunciat pel Govern per confinar les aules però critica "les formes" en què s'ha comunicat, que considera que no són serioses.





Ho ha dit en una entrevista a Rac1, l'endemà que la Comissió de Salut Pública hagi acordat no fer quarantenes de l'aula completa quan hi hagi fins a quatre positius o menys del 20% dels alumnes contagiats amb l'objectiu de garantir la presencialitat a les aules.





El conseller ha expressat el desacord de la Generalitat com s'ha pres aquesta decisió, ja que s'ha anunciat quatre dies després de la reunió del Consell Interterritorial per abordar aquesta mateixa qüestió: "No són maneres de fer", ha dit.





"Això no es pot prendre un divendres al migdia, acabant a les 10 de la nit i no tenint un document" , ha dit Argimon, que preguntat per si la cogovernança amb el Govern no funciona ha respost que aquesta és millorable.





Ha assenyalat la importància de la comunicació i que hi ha professionals que critiquen "assabentar-se de protocols per la premsa", encara que ha assegurat textualment que està d'acord amb les noves mesures del protocol i que no qüestiona el fons.





Tot i la recomanació estatal de no fer proves diagnòstiques als contactes estrets d'un cas positiu de Covid-19 a escoles, el conseller ha afirmat que Catalunya continuarà fent un test amb tan sols un positiu a l'aula.





També ha destacat que "les escoles de Catalunya i Espanya" es van mantenir obertes en finalitzar les vacances de Nadal l'any passat, cosa que atribueix a l'esforç de la comunitat educativa i sanitària, i ha assegurat que les mesures actuals garantiran l'obertura de les escoles.





PERÍODE DE TRANSICIÓ DEL VIRUS



Pel que fa a l'evolució de la Covid-19, ha explicat que els contagis estan pujant de forma desaccelerada i que la velocitat de transmissió és baixa, però preveu que Catalunya arribi al pic de contagis "en una setmana o deu dies".





Per al conseller, Catalunya comença ara un període de transició després de l'alta incidència de la variant òmicron, tot i que ha alertat que encara hi ha unes 500 persones ingressades a les UCI per una mateixa malaltia, “cosa que no havia passat mai”.





ELS CAP I EL RELLEU GENERACIONAL DE SANITARIS



Preguntat per si els pacients que acudeixen als CAP per qüestions relacionades amb la Covid-19 impedeixen atendre altres patologies, ha respost que l'atenció primària ha registrat 73.000 visites aquesta setmana per coronavirus, el doble de les registrades la mateixa setmana el 2019: " Fan un esforç brutal que la gent no hi veu”.





D'altra banda, ha advertit de la necessitat de reforçar la formació dels professionals de la medicina i la infermeria per garantir el relleu generacional, una tasca "que no es pot fer en dies" i que si no aborda generarà problemes en un termini de 5 anys, segons el conseller.