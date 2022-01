El Port Olímpic de Barcelona es convertirà en un espai de referència després de les actuacions de millora

Imatge futura de com serà el Port Olímpic de Barcelona | @EP





El Port Olímpic de Barcelona avançarà a l'abril en la seva transformació per convertir-se en un "espai de referència" amb l'inici de dues actuacions de millora: l'adequació dels locals del Moll de Mestral i dels locals i panyols del Dic de Recer, així com la seva urbanització.





Els treballs començaran a l'abril i acabaran durant el primer trimestre del 2023, i tenen una inversió de 21,8 milions d'euros, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.





El Port Olímpic avançarà així en el seu objectiu de ser referent a la vida ciutadana, la nàutica popular, l'esport i la divulgació “com a activitats centrals i amb nous espais vinculats a la promoció econòmica i de foment de l'economia blava”.





L'economia blava és l'economia vinculada al mar, no contaminant, eficient en l'ús de recursos i basada en els models de producció i de consum sostenibles, que millorin el benestar i l'equitat social, contribuint així al creixement econòmic i a la reducció dels regs ambientals.





El Moll de Mestral, amb una superfície de gairebé 4.000 metres quadrats, acollirà el pol d'economia blava del Port Olímpic, que inclourà una sala d'actes per a 150 persones i diversos espais annexats, on es concentraran locals i espais propis del Port, com a sales tècniques o de centralització de control i seguretat.





Es destinaran 10,4 milions d'euros a habilitar un espai de passeig que pacifiqui la zona, amb la instal·lació d'una pèrgola, zones verdes i d'ombra, i 11,4 milions més a urbanitzar el Dic per generar un espai de passeig accessible i apropar la ciutadania al Port.





DONARÀ 250 NOUS LLOCS DE TREBALL



El desenvolupament del nou model del Port Olímpic comptarà amb una inversió total de més de 40 milions d'euros, que s'executarà els propers 6 anys "sense aturar l'activitat quotidiana que es desenvolupa".





La transformació del Port sota criteris de sostenibilitat, accessibilitat i generació d'activitat econòmica permetrà obrir els 365 dies a l'any amb activitats que milloraran el posicionament competitiu de la ciutat i generaran 250 nous llocs de treball vinculats a aquest sector econòmic.