175 menors denuncien abusos sexuals sota el mandat de Puig i Oltra a la Comunitat Valenciana

El mandat de Ximo Puig i Mónica Oltra a la Comunitat Valenciana també serà recordat pels escàndols sexuals. Durant la seva estada al poder, 175 menors han denunciat abusos sexuals. Tot i això, la Generalitat Valenciana ha decidit fer orelles sordes i no prendre partida en aquest tema tan delicat.





Ho fan per diversos motius. Creuen que els abusos sexuals s'haurien produït fora dels habitatges on hi ha els menors tutelats. Això sí, les lleis semblen estar en contra del que afirmen des de la Generalitat. La realitat és que la tutela dels menors no s'acaba en el moment que surten de casa seva.





Les denúncies d'abusos sexuals que s'han produït estan registrades per persones que han estat ateses al sistema de producció entre el juny del 2020 i el juny del 2021.





Les dades indiquen que els abusos sexuals haurien augmentat fins a 175. De tots aquests, 127 eren dins del programa d'acolliment residencial i la resta, 48 menors, estaven en acolliment familiar. La gran majoria de les denúncies, el 72'6%, afecta dones i la resta de casos homes.





De tots els casos que hi ha hagut, es creu que el 127 el govern de Puig i Oltra té gran part de la responsabilitat. De fet, María José Catalá, la portaveu popular a les Corts Valencianes, ha denunciat aquestes dades. Una denúncia que realment recull els casos més destacats i que ja tenen la resolució feta pública.