Laporta recupera el seu "club d'amics" per dirigir la Fundació del Barça

Laporta davant del públic del FC Barcelona / @FCBarcelona







El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha fitxat bona part de la seva anterior junta directiva per controlar la Fundació del club. L'entitat encarregada d'impulsar la tasca social l'encapçala ell mateix, però el mandatari culer ha col·locat la seva cosina Marta Segú com a directora general. A més, com a vicepresident primer ha posat el seu amic Xavier Sala i Martin, a qui va pujar a la cúspide del Barça durant el seu anterior mandat com a president de la comissió econòmica i després tresorer.





Sala i Martin va ser l'economista de referència de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i va estar a punt de ser nomenat conseller d'Economia per Artur Mas. A més, va ser mà dreta del llavors president del club i soci de l'exdirector general del Barça, Joan Oliver, amb qui va crear l'empresa Societat d'Estudis per al Creixement i la Fundació Empresaris sense Fronteres.





A la dreta Xavier Sala i Martin / @EP





A la cúpula, juntament amb Laporta i Sala i Martin s'han posicionat dos dels que van ser vicepresidents a l'anterior etapa de Laporta : Alfons Godall com a vicepresident segon i Josep Cubells, actual responsable del bàsquet blaugrana, com a secretari .







Dos exvicepresidents més han estat incorporats: D'una banda, Rafael Yuste , actual vicepresident esportiu i de l'altra, Joan Boix, que va declinar pertànyer a l'actual junta, però va acceptar integrar-se a la Fundació. Elena Fort també va acompanyar Laporta durant la seva primera etapa al Barça i ara és la vicepresidenta de l'àrea institucional, a més de ser diputada al Parlament per Junts per Catalunya (JxCat).





LAPORTA S'ENVOLTA DELS SEUS ÍNTIMS AMICS I SOCIS





Però si en alguna cosa es caracteritzen tots ells, és perquè són íntims col·laboradors i amics del president culer. A Godall, precisament, el coneix des de la infantesa quan tenien tots dos només sis anys i eren companys d'estudis als Maristes de Barcelona. No obstant això, Yuste també el coneix del mateix lloc, però els seus interessos en comú van arribar amb la societat Core Store utilitzada, recordem, per comprar el Reus, equip que finalment va desaparèixer amb un deute de més de 5,3 milions d'euros. En aquesta companyia van compartir negoci Laporta, Sala i Martin, Oliver i Yuste, i ara, tres tenen un càrrec al Barça.





Alfons Godall i Joan Laporta / @EP







Tot i així no són els únics. Tal com va publicar al seu moment el Confidencial, altres directius relacionats amb el cas de Reus també han passat pel club blaugrana. Pere Lluís Mellado, exsecretari d'administració de l'equip, va arribar fa uns quants mesos com a nou responsable dels serveis jurídics del Barça. Així com Bryan Bachner, vinculat empresarialment a la societat CSSB Limited, controlada per Laporta, Sala i Martin, Oliver i Yuste, que també va operar en la gestió del Reus, i qui acaba de ser nomenat nou director de l'oficina que l'equip té a Hong Kong.





Laporta també va introduir a la Fundació el doctor Ferran Olivé, que va vendre la xarxa de geriàtrics Hestia al grup francès Orpea ia qui va nomenar alhora tresorer del club.

Però no tot s'acaba aquí, el club d'amics s'estén a Carles Cuní, exmembre de la junta directiva d'Òmnium Cultural i fundador amb Miquel Calzada, 'Miquimoto', del grup radiofònic Flaix, Xavier Pérez Farguell (soci director de Clearwater International, conseller d'Assegurances Catalana Occident i president de l'Association for Corporate Growth i exdirector general del Barça entre el 2001 i el 2003), i Joaquim Triadú (exconseller de Presidència de la Generalitat amb Jordi Pujol i un dels 'aconseguidors' de CDC). També compta, entre d'altres, amb el doctor Antoni Esteve, expresident de la Fundació Príncep de Girona i actual president de Farmaindustria i d'ISDIN, i amb Jesús Majem , empresari i president del Club Nàutic de Vilassar de Mar.