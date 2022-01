Les Filipines endureixen les seves restriccions contra els no vacunats; seran detinguts si surten de casa

Filipines endureix les restriccions contra el cóvid | @Maps





El president de les Filipines, Rodrigo Duterte, ha anat un pas més enllà en les restriccions al seu país per la pandèmia. Ha concedit a la policia poder per aturar totes aquelles persones que surtin de casa sense tenir la pauta de vacunació contra la covid.” Ordeno als capitans dels barris que busquin les persones no vacunades i demanin que es quedin a casa. Si es neguen, poden ser detinguts", ha reconegut en unes declaracions.





A més d'aquesta forta restricció, a les Filipines també han afegit noves mesures per combatre la covid. En aquest cas, han prohibit les classes presencials, els esports de contacte, han tancat l'oci i han limitat l'aforament a restaurants i altres locals.





Els contagis estan pujant ràpidament a les Filipines a causa de l'avenç de la variant òmicron. El país ha estat, com tothom, molt afectat pel virus i ha registrat més de 50.000 persones mortes des que va començar la pandèmia. Segons les dades de l'administració, el 43% de la població té la pauta de vacunació completa.