Ayuso crea la primera oficina antiokupes d'Espanya

Isabel Díaz Ayuso engega l'oficina antiokupació | @EP





Isabel Díaz Ayuso va prometre que si la votaven posaria en marxa un nou projecte. Una promesa que ha complert, ja que ha posat en marxa l'oficina antiokupació a Madrid per intentar evitar el segrest de la propietat.





Durant el 2021, Madrid va créixer gairebé un 25% respecte al 2020 i des del Govern autonòmic han decidit posar en marxa projectes per evitar que això segueixi passant. Tot i això, el problema no se centra només a Madrid, sinó que també hi ha zones al conjunt d'Espanya que estan sent okupades. Les dades diuen que a Madrid 2.000 dels 25.000 habitatges públics estan okupats.





El servei s'emmarcarà dins del Centre de Coordinació Municipal i ha rebut el nom de Madrid 112 antiokupació. L'objectiu que es persegueix amb la creació d'aquest nou sistema és unificar i coordinar les accions dirigides per combatre l'okupació d'habitatges.





El pressupost dedicat a aquesta regidoria ja va ser aprovat per l'Assemblea Regional i figura dins l'àmbit de l‟Agència d‟Habitatge Social. La presidenta ha assegurat que amb això, el 2022, es construiran edificis per a l'ús de ciutadans. A més, Ayuso ha assegurat que l'okupació il·legal és una xacra que està afectant directament les classes mitjanes.





Isabel Díaz Ayuso ha continuat explicant que el deure que tenen és protegir aquestes famílies que volen estalviar i invertir, ja que la resta s'està beneficiant de manera il·legal per la manca de legislació. En aquest sentit, la presidenta considera que és un error deixar de banda la propietat pública i centrar-se únicament en la privada.