Operen d'urgències a Mónica Cruz després de patir un accident domèstic

Mónica Cruz en una gala de premis | @EP





Mónica Cruz, l'actriu, ha hagut de ser operat d'urgències després de patir un accident domèstic. Ha estat la mateixa artista la que ha publicat a través d'Instagram una imatge amb ella a l'hospital.





"Quan un dia normal prepararàs el sopar com sempre i de sobte tot acaba com no esperaves", ha explicat l'actriu al compte d'Instagram. "I seguim per a bingo. Ara toca quiròfan. Vull donar les gràcies a tots els que m'heu escrit pels vostres missatges de suport", ha acabat de comentar.





A la publicació d'Instagram, Mónica Cruz ha rebut el suport d'altres persones molt reconegudes dins del món de l'espectacle. Paula Echevarría, Maria Hervás, Carlos Bardem o Paloma Cuevas han estat algunes de les personalitats que s'han passat pel post.