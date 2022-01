Aragonès assegura que és important "anar recuperant la vida social i econòmica"

Pere Aragonès en la visita a l'Ajuntament de Granollers | @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que Catalunya aplicarà el nou protocol sobre quarantenes a les aules escolars anunciat pel Govern divendres i que “els professionals implicats tindran tota la informació”.





Ho ha dit en declaracions als mitjans després de visitar l'Ajuntament de Granollers (Barcelona) acompanyat de l'alcalde, Josep Mayoral, després que la Comissió de Salut Pública hagi acordat no fer quarantenes de l'aula completa quan hi hagi fins a quatre positius per garantir la presencialitat a les classes, un nou protocol per al qual encara no hi ha un document oficial.





Aragonès ha considerat que el nou protocol s'ha anunciat "de forma una mica precipitada" i poc pràctica, a dos dies de reprendre el curs escolar, però ha defensat la mesura per garantir el dret a l'educació.





Ha dit que gràcies a la comunitat educativa i sanitària les escoles són espais segurs davant de la Covid-19, a més d'eines de cohesió social i formació ciutadana que atenen més d'un milió d'alumnes a Catalunya.





Per Aragonès, la Generalitat "no ha dubtat a prendre mesures impopulars" aquestes últimes setmanes per reduir la interacció social i els contagis i evitar així un col·lapse del sistema sanitari, als professionals del qual ha agraït la seva tasca i esforç.





DESCARTA LA VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA



Tot i que ha qualificat l'actual com un dels moments més durs de la pandèmia, ha advocat per "anar recuperant la vida social i econòmica" després de l'impacte epidemiològic derivat de la variant òmicron.





També ha descartat fer obligatòria la vacunació a Catalunya i ha valorat el compromís de la població en aquest sentit: “No té sentit plantejar un debat sobre vacunació obligatòria quan la ciutadania s'està vacunant de manera massiva”.