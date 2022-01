Gerard Piqué es farta de les crítiques i fa públic el seu sou al Barcelona

Gerard Piqué fent un petó a l'escut del Barcelona | @EP





Gerard Piqué s'ha cansat de rebre crítiques. Durant els últims dies, el central ha tingut diverses topades amb Toni Freixa. Tot i això, aquesta vegada ha sortit a desmentir les informacions que ha tret a la llum Lluís Canut sobre el salari dels principals pesos pesants de la plantilla.





Dijous 6 de gener, el programa d'Esport 3 'Onze' va treure a la llum els sous íntegres que cobren els jugadors del Barcelona. Segons les dades que manejaven des del programa, Piqué cobrava prop de 28 milions, Busquets uns 23 i Jordi Alba i Samuel Umtiti uns 20 milions abans de la rebaixa salarial.





La informació va portar conseqüències. La primera de totes en forma de comunicat del Barça negant que les xifres fossin reals. De fet, en el text diuen, textualment "considerem improcedent, poc professional i que s'ha actuat amb mala fe quan s'ofereix aquesta informació com a certa i veraç i lamentem que es facilitin dades d'aquest tipus que afecten el dret personal dels jugadors i que mereixen, quan són certs, la més alta confidencialitat”.









Però la cosa no es va quedar aquí. Va ser el mateix Gerard Piqué qui va entrar a desmentir les informacions que s'havien publicat. Per no quedar en evidència i mostrar la realitat, Piqué va pujar al compte de Twitter un extracte bancari mostrant la nòmina que havia rebut al mes de desembre. "Personatges com aquest cobrant d'una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrava el 30 de desembre. Respecta't una mica" , van ser les paraules del segon capità blaugrana.