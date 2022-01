Mor als 90 anys el torero Jaime Ostos

Jaime Ostos, el torero mort | @EP





Jaime Ostos ha mort als 90 anys després de patir un infart mentre estava de vacances amb la seva dona a Bogotà. El torero estava gaudint de les vacances amb la parella a casa d'uns amics per celebrar cap d'any.





El fill del torero, Jacobo Ostos, ha estat l'encarregat de transmetre la notícia al programa 'Viva la vida' de Telecinco. Ha confirmat que Jaime Ostos ha mort sense dolor, a causa d'un infart quan s'acabava de despertar.





A més, Jacobo ha explicat com ha passat aquests darrers dies el seu pare a Colòmbia. Ha comentat que han estat unes hores felices i que estava envoltat de la seva gent, malgrat que li faltava el fill. "Ahir estava ballant com ballava ell per buleries i tot", ha assegurat el fill del torero.





Jaime Ostos va patir problemes de salut per la covid 19 i va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital de la Zarzuela de Madrid per cóvid. Ostos ha esquivat diverses vegades la tragèdia, com el 1963 quan una cornada va estar a punt de posar punt i final a la seva vida. Aleshores va sobreviure i ha estat ara quan ha perdut la vida a causa d'un infart.