L'estrès augmenta els problemes cardiovasculars @EP





L'estrès sí que augmenta la possibilitat de patir malalties cardiovasculars, a més d'afegir problemes financers i esdeveniments vitals adversos. En aquest sentit, un nou estudi ha demostrat que tots aquests factors esdevenen principals en les persones que pateixen malalties cardiovasculars. De fet, els investigadors han pogut concloure que el risc de patir un infart de miocardi està relacionat amb nivells d'estrès alts.





Per a l'estudi, es van investigar 118.706 persones de 21 països diferents. Cinc d'aquests països tenien rendes baixes, dotze tenien ingressos mitjans i quatre amb ingressos alts. Les persones que hi han participat tenien entre 35 i 70 anys.





QUÈ ÉS L'ESTRES?





L'estrès és el fet de sentir-se nerviós, irritable o ansiós a causa de factors a la feina o a la llar, estar en dificultats financeres o haver experimentat esdeveniments difícils i moments desafiadors a les seves vides. Els esdeveniments complicats van relacionats amb la desocupació, el divorci o la malaltia greu del familiar.





En aquest sentit, els participants de l'estudi que tenien un alt nivell d'estrès, el risc de patir un problema cardiovascular augmentava un 22%, l'infart un 24% i el de patir un ictus en un 30%.





Aquests resultats confirmen un altre tipus d'investigacions que s'han fet anteriorment, i és que se segueixen aportant proves que l'estrès sí que augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars. El que aquest estudi no pot respondre és si l'estrès té un efecte més agut o més crònic.





"No se sap exactament quina és la causa de l'elevat risc de malaltia cardiovascular entre les persones molt estressades. Però molts processos diferents de l'organisme, com l'aterosclerosi i la coagulació de la sang, es poden veure afectats per l'estrès", afirma un dels autors.





"Si volem reduir el risc de malalties cardiovasculars de manera global, hem de considerar l'estrès com un altre factor de risc modificable", continua.







Per acabar, l'autor ha afirmat que "l'impacte de l'estrès a les malalties cardiovasculars està reconegut des de fa temps, i els enfocaments per reduir l'estrès són potencialment prometedors per reduir les malalties cardiovasculars".