Traslladen 2 persones a la Vall d'Hebron després de patir cremades en un incendi a Granollers

Dues persones han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona aquest dissabte en presentar cremades per un incendi, ja extingit, en un habitatge al carrer Minetes de Granollers (Barcelona).





Dues persones més han estat ateses per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) per inhalació de fum, informa Bombers de la Generalitat en un tuit recollit per Europa Press.





A les 14.28 hores, els Bombers han rebut un avís i set dotacions s'han traslladat fins a la vivenda, on ha cremat un matalàs i roba.