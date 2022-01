Troben mort el fill adolescent de la cantant Sinéad O'Connor

Shane, el fill de 17 anys de Sinéad 0'Connor | Twitter: @OhSineady





Segons ha confirmat aquest dissabte la policia irlandesa, Shane, el fill de tan sols 17 anys de la cantant irlandesa Sinéad 0'Connor, ha estat trobat mort després d'anunciar-se la seva desaparició aquesta mateixa setmana.







El jove, que va ser vist per última vegada a Tallaght, al sud de Dublín, havia desaparegut dijous passat després de marxar d'un centre mèdic on estava sota vigilància per risc de suïcidi.





A l'alerta de recerca, que es va tornar a emetre divendres, els agents van dir que estaven preocupats pel seu benestar i la cantant publicava a les xarxes socials sentits missatges en què demanava al seu fill que s'hi posés en contacte.





Finalment, ha estat un portaveu policial qui ha confirmat avui als mitjans locals que “després de la recuperació d'un cos a l'àrea de Bray, a Wicklow, divendres, 7 de gener, la crida de 'persona desapareguda' amb relació a Shane O'Connor, de 17 anys, s'ha aturat”. Les autoritats, a més, han agraït als mitjans de comunicació i al públic “la seva ajuda en aquest assumpte”.





Després del que ha passat, Sinéad O'Connor, per la seva banda, va recórrer a Twitter per rendir un tribut a l'adolescent, que va tenir amb el cantant de folk Donal Lunny, a través d'un commovedor missatge: “El meu bell fill, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la mateixa llum de la meva vida, va decidir acabar la seva lluita terrenal avui i ara és amb Déu. Que descansi en pau i que ningú en segueixi l'exemple. El meu nadó. T'estimo tant”.





Sinéad O'Connor rendeix un tribut al seu fill al compte de twitter | @OhSineady





A més, també va ser després d'anunciar la trista notícia, quan la cantant va tornar al seu perfil de Twitter per dedicar públicament al seu fill una cançó de Bob Marley, Ride natty ride , on seguidament escrivia: “Això és per al meu Shaney. La llum de la meva vida. El llum de la meva ànima. El meu nadó dulls blaus. Sempre seràs la meva llum. Sempre estarem junts. Cap límit no ens pot separar”







La cantant va saltar a la fama amb l'èxit mundial de 1990 Nothing Compares to U, escrit per Prince i ha fet diversos àlbums aclamats per la crítica. El 2018, va anunciar la seva conversió a l'Islam i va canviar el seu nom a Shuhada Davitt.

Shane és fill de Sinead i Donal Lunny, un popular músic i productor de folk irlandès membre fundador de diverses bandes, la més recent Usher's Island. El matrimoni es va separar poc després de l'arribada de Shane. La cantant s'ha casat quatre vegades i té quatre fills.