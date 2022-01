Vol realment Putin desfermar una guerra a Europa?

Vladimir Putin a una entrevista | @EP





La Guerra Freda entre Rússia i Ucraïna cada cop és més a prop. Des de Washington ja han donat la veu d'alarma davant d'una possible concentració de les tropes de Putin a la frontera i que ataquin el govern de Kíev. Per tant, un atac d'aquestes característiques podria provocar una possible guerra a Europa.





Les possibilitats que hi ha al voltant del conflicte són moltes. Les variables se succeeixen, però cap sembla tenir un bon final per a Ucraïna. De fet, les especulacions diuen que es la Ucraïna independent, pròspera i democràtica podria acabar. Però, què està buscant Putin i què pot aconseguir amb això?





ESTATS UNITS ES POSA EN ALERTA





La preocupació amb la Rússia de Putin sembla que s'havia calmat en les darreres dates. Tot i això, els serveis d'intel·ligència dels Estats Units han advertit que el risc que Rússia envaeixi Ucraïna s'ha disparat. Biden no cedeix davant Putin, però el líder rus ja ha obtingut just el que volia: atenció.





Per poder desactivar la crisi que s'està produint, els Estats Units i Rússia han decidit seure i mantenir converses amb Ginebra i amb l'OTAN durant els propers dies per negociar. Les converses entre Biden i Putin arriben just després que tinguessin una trucada telefònica. De fet, tant Washington i Brussel·les han advertit seriosament Moscou que no han de passar la línia vermella.





Kazakhstan o Ucraïna són bons exemples que la Rússia de Putin està perdent força. De fet, es creu que l'aixecament del Kazakhstan podria ser un indicador dels problemes que està tenint Rússia per mantenir la seva esfera d'influència.





QUINA ESTRATÈGIA TÉ PUTIN ?





Els objectius de Putin sembla que eren força clars. El líder rus volia captar l'atenció de la Casa Blanca i de l'OTAN. Pel que sembla, la idea no era a través de la crisi patida a Ucraïna, però sí que buscava que Occident es comprometés amb Rússia per falses reclamacions d'agressió occidental.





imatge de la Casa Blanca a Washington | @EP





Hi ha altres teories. El mateix Putin va publicar un assaig escrit per ell en què afirmava una base històrica i cultural que li donaven dret a reclamar a Ucraïna. De fet, alguns corrents de pensament de Kíev asseguren que si Putin creu que Ucraïna ha de ser destruïda, pot ser que tingui raons per fer-ho en aquests moments.





No sembla que Putin hagi triat un mal moment per moure fitxa. És a dir, la Unió Europea està molt desgastada amb la pandèmia mundial i, en certa manera, està distreta. A més, consideren que els Estats Units ja no estan tan units com fa uns anys. En aquest sentit, si sembla que la decisió de Putin sigui completament estratègica.





POT BIDEN CEDIR DAVANT PUTIN?





Ara mateix no és clar si Biden pot acabar cedint davant Putin a l'assumpte d'Ucraïna, ja que tot va un pas més enllà. Una reunió entre Washington i Moscou podria significar l'inici d'un nou paradigma de seguretat a Europa. La qüestió és que sembla que si Putin no obté concessions podria jugar amb altres opcions.





Rússia pot arribar a tenir la paella pel mànec. Si no s'accepten les concessions, Putin podria començar amb atacar amb míssils, enviar ciberatacs, intervenir una zona més gran a Ucraïna o, directament, realitzar una invasió total del territori.





I no s'hi ha volgut quedar. Putin vol fer pagar molt car a Occident el suport que estan oferint a Ucraïna. L'amenaça continua d'una possible invasió a Washington i a la Unió Europea a actuar amb lleugeresa i, qui sap, si a fer concessions que no estiguin previstes amb Rússia.