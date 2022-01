El Barça es deixa dos punts a Granada al minut 90

El Barça celebra un gol a la Champions | @EP





El Barça s'ha tornat a deixar punts al minut 90 del partit. El Granada ha empatat amb un gol de Portes en un córner per igualar el gol que va marcar Luuk de Jong poc després de la represa de la segona meitat.





El partit ha estat espès des del principi. El Granada amb una proposta una mica defensiva i el Barça que ha volgut proposar, però amb el que té no sembla que l'arribi per plasmar el que vol Xavi. De Jong va marcar als primers minuts, però un fora de joc previ a l'acció del gol de l'holandès va anul·lar el gol.





La primera meitat va passar per davant sense pena ni glòria. Alguna que una altra ocasió deixa anar pel mitjà, però poca productivitat dels dos conjunts. De fet, el resultat va ser de 0-0 al descans amb tan sols un xut entre els tres pals per part del Barça i cap del Granada.





La segona part sí que ha estat més entretinguda per a l'espectador. De Jong, amb un golàs capdavanter a centre d'Alves, posava en avantatge el Barça. Semblava que els blaugranes ho tenien tot sota control, però l'expulsió de Gavi al minut 80 ho ha canviat tot. Quedaven 10 minuts per davant i Rober Moreno ho ha posat tot per poder empatar el matx.





Bacca, Jorge Molina, Luis Suárez, Àlex Collado, Montoro, Milla i Portes. Jugadors de perfil clarament ofensiu buscant solucionar la trobada en alguna acció. Al minut 90, un córner clar per Busquets ha acabat a les botes de Puertas que ha posat la pilota a l'escaire de Ter Stegen.





Amb aquest 1-1, el Barça no aconsegueix entrar, una setmana més, a llocs de Champions. Es queda a la sisena posició en espera del que passi amb la resta de partits. Per la seva banda, el Granada continua escalant posicions i es col·loca a la dotzena posició.