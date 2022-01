Una ment enginyosa, una malaltia de per vida i un maltractament continuat: Stephen Hawking compliria avui 80 anys

Stephen Hawking, l'extraordinari físic que va patir ELA/@CP





Un dia com avui, però fa vuitanta anys, naixia en una petita ciutat propera a Londres, concretament a St Albans, un nadó que es convertiria en una de les ments més brillants i en un dels científics més extraordinaris que habitaria la Terra: Stephen Hawking.





La seva contribució com a físic teòric i cosmòleg va ajudar a develar els laberints de l'espai-temps en la teoria de la relativitat general i la seva encertada predicció que els forats negres emeten radiació , cosa que avui es coneix com a radiació de Hawking.





Gràcies a la seva ment enginyosa, va portar els seus llargs i encesos debats científics, amb part de la comunitat científica internacional, a l'abast de la mà del lector comú. El seu llibre més excitant i revelador, Breu història del temps, es va convertir en un bestseller i el maig de 1995 es va incorporar a la llista del The Sunday Times entre els més venuts durant 237 setmanes, batent el rècord de 184 setmanes. La publicació, del 6 d'abril de 1995, va quedar registrada al llibre Guiness dels Rècords de 1998 i, en només tres dies, va aconseguir el primer lloc entre els més venuts .





La seva passió per la física i per endinsar-se a les entranyes de l'univers, van portar Hawking a fer-se tres preguntes elementals, encara sense resposta: Hi ha un lloc per a un déu a l'Univers? Estem sols? Tenim una oportunitat com a espècie? Tot i que el dia que li van preguntar què era el que més l'intrigava de l'Univers, el físic va contestar: “Les dones!”.





LA MALALTIA DE STEPHEN HAWKING





Amb només 19 anys, el 1963, el científic va sentir els primers símptomes de la seva terrible malaltia mentre patinava sobre gel, quan es va relliscar i va tenir serioses dificultats per incorporar-s'hi. En un primer moment no sabia què li havia passat, però el diagnòstic va arribar amb molt males notícies. Hawking tenia ELA o el que és el mateix, esclerosi lateral amiotròfica.





JANE WILDER, LA DONA AMB LA QUAL ES VA CASAR EL 1965





Quan va rebre la dramàtica notica i cursava el seu doctorat, Hawking ja estava de nuvi amb Jane Wilder, amb qui es va casar dos anys després, el 1965 quan ell ja era conscient que la seva fi estava a prop: els metges li havien pronosticat només tres anys més de vida i ella havia esdevingut la seva dona i infermera.





Amb Jane va tenir tres fills: Robert , Lucy i Tim, i es diu que J ane li va salvar la vida diverses vegades, quan l'organisme de Stephen semblava sucumbir davant la malaltia.





No se sap si el caràcter "irascible, obstinat i irritable" que descriu el seu amic i físic Leonid Mlodinow al llibre A memoir of friendship and Physics (Una memòria d'amistat i física), correspon a la tràgica vida que li toco en sort o venia al costat d'origen. Però bé és cert que en la publicació, Mlodinow revela els secrets més ben guardats de la vida amorosa del científic: amor cec, infidelitats , pors i maltractaments que van marcar la vida del geni.





A finals dels anys 80, la malaltia va atacar a les cordes vocals de Hawking, havent de fer-li una traqueotomia i es va quedar sense veu per sempre .





En un documental emès el 2013, Hawking va ser clar sobre com va enfrontar la malaltia. “Mantenir una ment activa ha estat vital per a la meva supervivència, així com mantenir el sentit de l'humor. Probablement jo sigui més conegut per les meves aparicions a The Big Bang Theory oa Los Simpsons que pels meus descobriments científics” .





LA RUPTURA AMB JANE WILDER





Després dels vaivens que va travessar el matrimoni, Jane es va atipar i va buscar consol en un altre home. Va ser a l'església local on anava buscant una ajuda espiritual que li permetés entendre la personalitat del seu marit, on va trobar Jonathan Jones, de qui es va enamorar.





Després d'anys de vida en comú, el 1990 la parella es va separar i el científic se'n va anar a viure amb Elaine Mason, una de les infermeres que el cuidava i amb la qual cinc anys més tard contrauria matrimoni, el qual es prolongaria fins al 2007 .







La casa de Hawking es va convertir, des d'aquell mateix moment, a la llar de dues parelles: d'una banda, Jane i Jonathan, i de l'altra, Stephen i Elaine Mason. Encara que segons sosté Mlodinow al seu llibre, hi va haver relacions creuades i infidelitats mútues.





A Elaine Mason la van començar a anomenar “El monstre” i “El malson”, ja que no només manipulava Hawking , sinó que també ho humiliava , ho colpejava i maltractava , segons els fills del físic. Mdolinow narra al seu llibre que una vegada el va veure amb un ull morat i el llavi trencat, encara que la policia no va trobar mai proves d'agressions, en especial perquè Hawking mai va voler col·laborar, negant-se a declarar davant d'aquesta i altres denúncies similars.





El físic va escriure les seves memòries, Cap a l'infinit, llibre que va donar origen a la pel·lícula La teoria del todo. En aquestes pàgines, Hawking va aconseguir un retrat descarnat sobre la seva vida gairebé secreta amb les dones, les seves relacions sexuals i la seva ment oberta, segrestada de per vida en una cadira de rodes. Quan va perdre la veu i tota possibilitat de moviment, va aprofitar la tecnologia amb un dispositiu que el feia “parlar” a través d'un ordinador només movent els ulls, les parpelles o les pestanyes.





No obstant, no va ser fins després del seu divorci amb Elaine , quan Stephen i Jane , encara casada amb Jonathan Jones , van viure una “reconciliació” davant les càmeres, convertint-se Jane de nou en el seu gran suport durant els seus últims anys de vida.





UN CAS SORPRENENT







La ciència va quedar meravellada amb el físic per la seva enorme coeficient intel·lectual, que va conservar intacte malgrat la cruenta malaltia. Com deia Leo McCluskey , director mèdic del Centre d'ELA de la Universitat de Pennsylvannia: “El que va passar amb ell és sorprenent. És, sens dubte, un cas aïllat” .





Però la malaltia va poder més que les ganes de seguir amb vida. El 14 de març de 2018 , als 76 anys, Stephen Hawking va morir a casa seva a Cambridge, Anglaterra, amb l'única companyia de la seva mestressa de claus.





Passada la mort de Hawking , Elaine va vestir la seva tomba: “Stephen era com un actor –va dir–. Necessitava ser el centre d'atracció, el centre de l'univers... Li encantava perquè li donava energia: li encantava la gent. Va tenir una vida molt dura, però va ser un home molt valent. Mai no es va queixar. Segurament jo estava ressentida amb ell per aquesta necessitat d'atenció, però sempre va ser temporal, després tot això passava. En el fons, ell era el meu únic amor” .