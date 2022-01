La covid també pot afectar les funcions cognitives de les persones

El cóvid provoca problemes mentals | @EP





Els símptomes més habituals que produeix la covid són sensació de cansament, esgotament, estrès, problemes per recordar coses o per pensar clarament. En aquests coincideixen pràcticament tots els científics del món i estan d'acord que són els que s'han manifestat més durant tota la pandèmia.





No obstant això, hi ha un altre tipus de problemes als quals no se'ls presta tanta atenció i que estan apareixent a llarg termini. Hi ha estudis que estan revelant problemes neurològics en pacients que han estat molt afectats pel virus. Els científics reconeixen que encara cal fer més estudis per poder saber la naturalesa d'aquests problemes.





La infecció per covid encara no és clar com afecta els dèficits cognitius i quin nivell de població afecta. Aquest tipus de problemes estan apareixent en persones que han hagut de ser ingressats durant molt de temps i que han necessitat ser intubats. De moment, es continuen estudiant si els casos més lleus també podrien patir aquestes conseqüències.





UNA INFECCIÓ IMPREDIBLE AMB MOLTES CONSEQÜÈNCIES





Les dades de la covid indiquen que és complicat saber quan i a qui us apareixeran els problemes cognitius perquè la infecció continua sent impredictible. Tot i això, un nou estudi ha aportat noves dades que poden donar respostes a moltes de les preguntes que hi ha al voltant d'aquest tema.





La infecció per covid està vinculada amb la disfunció executiva. En aquest sentit, les funcions psicològiques han estat afectades en persones que han patit la malaltia de manera greu, però també en persones que l'han patida de manera més lleu. Les dades obtingudes a l'estudi estan relacionades amb la variant Delta, la predominant al Canadà en el moment de la investigació.





De les persones que es van estudiar van agafar mostres de tots els tipus possibles d'infeccions per covid. A més, van desglossar que el 50% de la mostra havia rebut dues vacunes i el 43% cap. Per això, la mostra escollida és molt significativa per entendre les conseqüències que pot tenir a vacunats i no vacunats.





Imatge d?una infermera amb una vacuna | @EP





RESULTATS DIRECTAMENT PROPORCIONALS





Els investigadors van trobar relacions directes entre les dosis inoculades i la resposta davant de la gravetat dels símptomes. Els pacients que van tenir símptomes molt greus van estar molt relacionats amb els problemes de disfunció cognitiva. De fet, aquest estudi està acompanyat d'un altre que van fer als Estats Units que indicava que la infecció podia arribar fins al cor i el cervell.





Els estudis que s'han fet fins ara estan indicant que una quarta part de les persones que formen la investigació han patit problemes de memòria. Això sí, indiquen que els pacients que han de ser hospitalitzats tenen més possibilitats de patir aquest tipus de problemes que no pas els que passen per una malaltia més lleu.





ELS PROBLEMES DE "BOIRA MENTAL"





Els estudis estan fent llum sobre aquests problemes. Les persones que han patit covid poden patir-la, tinguin símptomes lleus o símptomes més greus. Perdre rapidesa en el processament, la codificació de la memòria i el record són els símptomes més repetitius als pacients investigats.





Però aquest problema no és únic de la covid. La boira mental, segons afirmen els científics, existeix des de fa molt de temps i gràcies a aquest virus s'està donant en més persones. Reconeixen que podeu persistir durant més de 7 mesos després d'haver passat per la infecció i estar recuperat.





El que és clar és que cada persona afecta d'una manera diferent aquesta boira mental. Per això, els científics consideren que la millor opció de saber el grau d'afectació és acudir al metge perquè es faci una prova cognitiva i llavors fer una rehabilitació específica.





Finalment, l'estudi remarca que els pacients que han estat hospitalitzats realment tenen més opcions de patir aquests dèficits cognitius. La deficiència en l'atenció, el funcionament executiu, la fluida de les categories i la memòria són els aspectes que més estan patint en els problemes cognitius.