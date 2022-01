Benzema i Vinicius durant un partit | @EP





El Madrid va tornar de vacances contra el València. Després d'un partit horrible contra el Getafe, el conjunt d'Ancelotti va baixar al fang contra l'Alcoià i ja va enlluernar contra el València en un dels millors partits de la temporada.





La primera part va tenir alternatives. Arribades d'un i altre equip, però sense perill excessiu dins de les àrees. Al minut 40, un penal dubtós sobre Casemiro va aixecar moltes protestes del conjunt txe. Tot i això, Benzema es va encarregar de transformar el penal i posar el Madrid al marcador.





A la segona part, el Madrid va fluir molt millor pel camp. Kroos i Modric es van apoderar de la trobada i Vinicius, Asensio i Benzema seguien sent letals. Una combinació entre Benzema i Vinicius va acabar al segon gol del conjunt blanc. Poc després, un rebot de Cillessen ho va aprofitar el '20' del Madrid per posar la sentència.



Això sí, el València no volia deixar de barallar-se i un error infantil de Mendy va suposar un penal sobre Marcos André que es va encarregar de llançar Guedes. El valencianista va fallar en primera instància, però el rebutjo li va arribar al capdavant i va batre Courtois. Ja al final, Benzema es va encarregar de posar el 4-1 definitiu amb una gran maniobra dins l'àrea.







Amb aquest resultat, el Madrid arriba amb la moral molt alta per enfrontar-se al Barcelona a la supercopa. Líders a la Lliga, amb 21 partits, i 8 punts d'avantatge sobre el Sevilla, amb 19 partits. Per la seva part, el València continua ficat en la baralla per entrar en zona Europea.