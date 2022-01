6 morts i 20 desapareguts després de desprendre's un penya-segat al Brasil

Imatge d'un penya-segat | @EP





Sis persones han mort i 20 estan desaparegudes després de desprendre's part d'un penya-segat sobre el Lago de Furnas a la zona sud-est del Brasil. Els serveis d'emergència van rebre les primeres trucades cap a les 12.30 hores del Brasil i informaven que almenys quatre embarcacions havien patit danys.





El portaveu del cos de Bombers ha confirmat que s'han desplaçat 40 efectius per poder ajudar a evacuar les persones involucrades si calgués. A més, també ha assegurat que s'han enfonsat dues embarcacions que portaven 24 persones a bord.





Els serveis d'emergència també han comentat que hi ha diverses persones desaparegudes i que segueixen fent tasques de recerca i rescat per posar-les fora de perill. Per això, les declaracions dels testimonis han estat clau per poder començar la cerca per una zona determinada.





"Estem en estat de xoc amb això, i ens solidaritzem amb les víctimes, els ferits i els morts. No va ser una tromba marina, va ser un desplaçament de pedra que va colpejar alguns pots", ha declarat l'alcalde de Capitoli, Cristinao Silva. A més, l'alcalde ha volgut traslladar el condol als familiars de les persones mortes.