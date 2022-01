Mor una dona de 83 anys després d'incendiar-se el pis a Malgrat de Mar

Els bombers treballen a l'incendi | @Bombers





Una dona de 83 anys ha mort després d'incendiar-se la seva vivenda, ubicada en un edifici del carrer Manuel de Falla a Malgrat de Mar (Barcelona), dissabte a la nit.





L'incendi afectava un edifici de vuit plantes i "estava totalment desenvolupat en un dels pisos de la quarta planta", on residia la víctima i on hi havia una gran càrrega de combustible, ha informat Bombers de la Generalitat.





Fins al lloc de l'incendi s'han traslladat 15 dotacions dels Bombers, que a les 22.15 han donat el foc per controlat i poc abans de les 23.00 hores ho han donat per apagat, i efectius han remullat la zona fins a les 4.00 de la matinada.





Preventivament, totes les persones de l'edifici --no s'ha registrat cap ferit-- van ser desallotjades i reubicades en un hotel per passar-hi la nit.





Aquest diumenge al matí s'han realitzat les tasques de revisió de l'edifici i s'ha descartat una "afectació estructural", encara que els veïns de l'escala A encara no poden tornar a casa seva.