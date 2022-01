Catalunya és la comunitat autònoma que més concursos de creditors ha registrat el 2021

Imatge dels papers d'una empresa i una calculadora | @EP





La pandèmia ha continuat avançant i les restriccions han deixat les empreses en una situació molt delicada. Les dades del Registre Mercantil indiquen que 5.862 companyies han entrat en concurs de creditors durant el 2021. Això indica que han estat un 34% més que el 2020 i un 30% més que el 2019, l'any previ a la pandèmia.





Els problemes actuals és que les empreses no estan capacitades per fer front als deutes que tenen. El Govern ha intentat incloure ajudes amb la moratòria als concursos, però això no sembla que sigui suficient per poder evitar aquests problemes.





QUAN ENTREN EN CONCURS DE CREDITORS?





Les empreses que entren en concurs de creditors 'voluntari' són aquelles que porten sense pagar els impostos, les contribucions a la Seguretat Social o els salaris en els tres últims mesos. Però no és l'únic cas. La declaració del concurs de creditors també la poden reclamar les empreses, però el Govern va decidir suspendre això.





La moratòria que ha donat el Govern estarà vigent fins al 30 de juny del 2022, una mesura que pretén servir fins que es tramiti al Parlament la reforma de la llei concursal. Ara mateix, la percepció que tenia el sector no s'està complint. Pensaven que seria molt pitjor del que realment està sent.





QUINS NEGOCIS S'HAN VIST MÉS AFECTATS?





11.886 comerços s'han vist obligats a tancar durant la pandèmia. La segueixen la construcció amb 9.018, les activitats professionals, científiques i tècniques amb 7.212 i les activitats immobiliàries amb 6.325.





A Espanya s'han registrat 5.496 concursos de creditors, un 31% més que el 2020. Les comunitats autònomes que s'han vist més afectades han estat Catalunya amb 1.373 casos, Madrid amb 1.256 i el País Valencià amb 781.