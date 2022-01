Deltacrón: la nova variant de Coronavirus detectada a Xipre

Detecten una nova variant de Coronavirus a Xipre / @CP





La pandèmia del coronavirus no dona treva. Mentre continuem pendents de l'òmicron i de la gravetat dels casos de flurona, l'aparició de noves variants no cessa.





Aquesta mateixa setmana coneixíem que França ha detectat una possible nova variant del coronavirus en una dotzena de pacients del sud del país, que han estat en contacte amb un pacient que provenia del Camerun, i que podria tenir fins a 46 mutacions. Però en les últimes hores hem conegut que hi pot haver un nou cep de la Covid-19.





Xipre ha trobat un cep de Covid-19 que combina les variants delta i òmicron d'aquesta malaltia. El professor de ciències biològiques de la Universitat de Xipre i director del Laboratori de Biotecnologia i Virologia Molecular, Leondios Kostrikis, ho explicava així en una entrevista amb Sigma TV: "Actualment, hi ha coinfeccions per òmicron i delta, i trobem aquest cep que és una combinació d'aquests dos”.





A més, afegia que en aquests casos, que han estat anomenats casos de deltacrón, s'han identificat firmes genètiques de tipus òmicron dins dels genomes delta. En concret, s'han identificat fins a 25 casos d'aquest tipus de variants del coronavirus.





Així mateix, l'anàlisi estadística mostra que la freqüència relativa de la infecció combinada és més gran entre els pacients hospitalitzats per Covid-19 en comparació dels pacients no hospitalitzats. Ara bé, haurem de veure“si en el futur aquest cep és més patològic o més contagios o si prevaldrà ” sobre delta i òmicron, tal com va dir el responsable. Segons la seva opinió, aquest cep també podria ser desplaçat per la variant ómicron, altament contagiosa.