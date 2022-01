Última hora sobre el cas Djokovic: El govern australià perd un recurs

Novak Djokovic en espera de la seva deportació per motius de programació de l'Open d'Austràlia / @CP





El govern australià ha perdut un recurs en què demanaven que la vista programada per a aquest dilluns sobre la deportació del tenista serbi Novak Djokovic s'endarrerís fins dimecres.





El Tribunal de Circuit de Melbourne, en una ordre publicada aquest mateix diumenge, va informar que la vista sobre la revocació del visat del tenista, que es podrà seguir en línia, se celebrarà diumenge a la matinada a dilluns hora peninsular espanyola, com estava previst.





Els advocats del Ministeri australià de l'Interior van demanar al tribunal retardar el cas fins a dos dies, però el jutge Anthony Kelly va rebutjar el recurs. Aquesta petició es va produir després que els advocats del tenista presentessin aquest dissabte davant el tribunal un document de 35 pàgines en què al·legaven que el número u del món havia rebut una exempció mèdica per entrar a Austràlia sense vacunar en haver-se contagiat de la covid- 19 el desembre passat.





Tot i això, i malgrat l'argument dels advocats que Djokovic hauria estat positiu de covid-19 el 16 de desembre, diverses fotos publicades a les xarxes socials mostren com el número u del tenis mundial va participar en actes públics sense màscara aquell mateix dia i els següents.





Els advocats asseguren que dues setmanes després, Djokovic estava recuperat, així que l'1 de gener li havia donat la llicència per entrar a Austràlia sense estar vacunat.





Dijous passat, l'equip legal del tenista va demanar al tribunal una resposta definitiva sobre la deportació per a aquest dimarts per motius de programació de l'Open d'Austràlia, que se celebra a Melbourne entre el 17 i el 30 de gener, i el jutge va respondre que en aquest cas "la cua no mourà el gos".





El tenista serbi, de 34 anys, es troba des de dijous aïllat en un hotel de Melbourne en espera que la justícia australiana revisi el seu cas.