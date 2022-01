Rafa Nadal s'emporta el primer títol després del calvari de les lesions

Rafa Nadal celebrant un punt | @EP





Rafa Nadal ha aconseguit imposar-se a l'Open de Melbourne. El manacorí segueix en plena preparació per a l'obert d'Austràlia que se celebra properament i on pot arribar com un dels grans favorits malgrat el calvari de lesions que ha patit.





Feia 6 mesos que Nadal allunyat de les pistes per un problema al peu. Després de molts mesos de feina dura, el manacorí tornava a reaparèixer en una exhibició a Abu Dhabi, però donava positiu per covid i veia com s'interrompia la seva preparació. Això sí, el tenista no es va desanimar i ha tornat a Austràlia després de passar la malaltia amb ganes d'aconseguir el Grand Slam.





Per això, aquesta setmana d'Open de Melbourne, Nadal ha guanyat amb solvència i sense cedir cap set. A primera ronda va vèncer Berankis per 6-2 i 7-5 en un partit en què es va acabar notant la inactivitat. En segona ronda no va haver de jugar, ja que Griekspoor es va retirar i va permetre Nadal arribar a semifinals.





Ja en els dos darrers partits del torneig, Nadal s'ha mostrat molt fort mentalment. El tennista de Manacor va vèncer Ruusuvuori per 6-4 i 7-5, dominant el ritme en gran part del partit i sabent patir quan més estrenyia el finès. Ja a la final, Nadal ha vençut el nord-americà Cressy. L'espanyol ha vençut per 7-6, un tie-break on va tenir bola de set en contra i 6-3.





Una victòria que el proclama campió del torneig de Melbourne. És el primer títol del tenista espanyol des del 16 de maig del 2021 quan va vèncer a la final de Roma Djokovic. De fet, aquell mateix any no va poder revalidar el títol de Roland Garros. Després de tot el període de lesions, Nadal ha tornat per la porta gran i està disposat a endur-se el segon Grand Slam a Austràlia.