María Patiño contesta rotundament a Rocío Flores en la seva particular guerra

María Patiño i Rocío Flores segueixen en peus de guerra. Flores va llançar declaracions contra la presentadora. Va afirmar que no tenia cap credibilitat com a periodista i, com és lògic, no li van agradar res a María Patiño.





"D'una banda volia dir-te que sóc la mateixa periodista a qui Rocío Flores va acudir al seu dia per explicar alguna cosa que vaig explicar a la televisió, perquè ella així m'ho va explicar. Suposo que en aquell moment sí que tindria credibilitat per a ella. Però no vull col·laborar-hi a victimitzar-la ni vull ser obstacle en una possible relació futura entre ella i la seva mare", va explicar Patiño.





Maria ha reconegut que no és enemiga de Rocío Flores i que ella ha volgut anar desacreditant gent de T5 per ser amigues de la seva mare. Tot i això, Patiño ha estat molt contundent i ha explicat que ella no està en cap d'aquests grups i que no entén els ataques constants que està fent Rocío Flores cap a ella.





"Te'n vas anar tres mesos enrere, amb això dels cartells, però per què no em vas contestar a les meves paraules de l'altre dia? Et segueixo considerant una víctima a tu i al teu germà, una víctima del teu pare, és que no hauríem descobert mai res del teu pare, del que ha mentit. No aniré mai en contra teva", ha comentat.







Això sí, abans d'acabar, María Patiño ha volgut comentar que també comet errors i els ha assumit en públic i en directe. "Rocío Flores mai ha posat una denúncia falsa. La denúncia existeix i el procés segueix el seu curs", ha acabat Patiño. Després d'aquest repàs dialèctic de María Patiño a la història, la pilota és a la teulada de Rocío Flores.