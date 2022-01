La dieta d'una persona pot ser clau en el desenvolupament de la covid greu?

Plat amb diferents tipus de fruita | @EP





La frase som el que mengem és en gran part una de les grans veritats que s'han dit a la societat. La manera que tenen les persones en alimentar-se afecta de manera directa el sistema immune i la reacció que té davant d'algunes malalties. De fet, un nou estudi ha tret a la llum que la dieta també pot ser una bona manera d'enfrontar-se a l'atac de la covid.





En aquest moment, les mutacions de la covid fa que unes persones tinguin uns símptomes greus i altres uns símptomes més lleus. En aquest sentit, els científics ja han arribat a la conclusió que la vacunació és necessària i eficaç en la lluita contra la covid. Tot i això, també creuen que l'alimentació juga un paper fonamental per desenvolupar la malaltia d'una manera més o menys greu.





L'estudi s'ha publicat a la revista BMJ Nutrition Prevention & Health i s'ha volgut estudiar a fons l'efecte que té l'alimentació a la contracció de covid. L'estudi es va realitzar en 236 pacients, dels quals 103 van donar positiu a coronavirus. Per poder analitzar i relacionar dades es va desenvolupar un qüestionari sobre els aliments que consumien les persones de la investigació.



Gràcies als resultats, els investigadors van poder obtenir respostes. Hi van demostrar que les persones que havien donat positiu en covid i que tenien una dieta saludable van tenir uns símptomes més lleus. Per això, han arribat a la conclusió que fer una dieta estable i protectora també pot ser una bona forma de lluitar contra la covid.







L'estudi conclou afirmant que la dieta equilibrada és una ajuda, però que la vacunació continua sent el punt principal a tenir en compte per frenar l'avenç de la covid. L'alimentació ha de servir com a manera de patir símptomes més lleus de la malaltia en cas de donar positiu en algun moment.