Barcelona habilita 3.700 nous aparcaments per a bicicletes

Imatge d´una zona bici a Barcelona | @EP





L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat més de 3.700 nous aparcaments de bicicleta a la via pública de la ciutat des de l'inici del mandat, el 2019.





Aquesta actuació s'emmarca en el Pla de Mobilitat 2024, amb què el Govern d'Ada Colau aposta per fomentar els desplaçaments a peu, amb transport públic i amb bicicleta, aconseguint així "una mobilitat més segura, eficient i sostenible", informa l'Ajuntament en un comunicat.





La tercera tinenta d'alcalde i responsable de Mobilitat, Laia Bonet, ha defensat que la bicicleta és un vehicle ja consolidat a la ciutat i que com a tal “ha de comptar amb una infraestructura adequada i de qualitat”.





Per a Bonet, l'estacionament "és un element crucial i bàsic per potenciar que els ciclistes urbans segueixen augmentant" i ha destacat la importància de millorar l'oferta d'aparcament per facilitar que usuaris puguin deixar les bicis el més a prop possible de les seves destinacions.





HI HA 38.904 APARCAMENTS DE BICI BARCELONA



Aquesta xifra (3.700) suposa un increment del 10,5% amb què s'arriben als 38.904 aparcaments per a bicicletes implantats als carrers de Barcelona actualment.





El districte de l'Eixample és el que disposa de més punts per aparcar, amb 10.454, seguit del de Sant Martí i Ciutat Vella, que tenen 7.731 i 4.962, respectivament.





Aquests nous aparcaments busquen donar resposta a l'augment de desplaçaments amb bicicleta registrat des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, que ha crescut un 22,4%.





A més, l'Ajuntament està impulsat un nou paquet d'actuacions per als propers dos anys que preveu crear 32,6 quilòmetres de carril bici i millorar-ne 11,7 més de la xarxa actual.