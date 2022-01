El PP anuncia que llançarà una ofensiva parlamentària per cessar Alberto Garzón

Pablo Montesinos en un acte del PP a Màlaga | @EP





El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha anunciat aquest diumenge a la localitat burgalesa de Cavia una ofensiva institucional parlamentària per propiciar el cessament del ministre de Consum, Alberto Garzón, després de les seves declaracions sobre el sector ramader.





Montesinos ha realitzat aquest anunci acompanyat de membres del Partit Popular de Burgos, durant una visita a una explotació ramadera, on ha compartit amb els seus responsables impressions sobre les paraules del ministre.





En aquest context, ha explicat que la intenció del PP és que es reprovi a tots els parlaments espanyols a Garzón, se n'exigeixi el cessament immediat i es defensi la ramaderia, amb el propòsit d'aquests ecos també s'escoltin a nivell internacional.





L'ofensiva es traduirà en mocions a tots els ajuntaments, diputacions i parlaments autonòmics de tot Espanya i anirà acompanyat d'iniciatives específiques al Congrés dels Diputats i el Senat per "ensenyar-li a Garzón la porta de sortida i defensar els ramaders".





Pablo Montesinos ha dit, a més, que amb aquesta acció es pretén conèixer el posicionament de tots els dirigents socialistes davant les declaracions del titular de Consum, de manera que aclareixin si estan amb els productors o amb Pedro Sánchez, a qui ha acusat de mantenir Garzón al seu lloc malgrat que "s'ha convertit en un autèntic llast".





El vicesecretari de Comunicació dels 'populars' ha insistit que Alberto Garzón "no ha de romandre un minut més al Consell de Ministres" i ha vinculat la seva continuïtat que "Sánchez estigui d'acord amb ell o no tingui prou poder polític per a cessar un ministre de l'ala de Podem" i així "no donar-li la batalla" a Yolanda Díaz.





ACORDS D'ESTAT





En qualsevol cas, Montesinos ha ratificat el compromís del Partit Popular amb el sector agrari i ramader i ha recordat que el president nacional dels populars, Pablo Casado, ja va presentar a Sánchez una bateria d'acords d'Estat, entre els quals figurava un per dotar el mercat d'una flexibilitat més gran, que és també el que reclamen, segons ha dit, els ramaders.





Després de dirigir-se al president del Govern com "el del no és no", ha lamentat que Sánchez no tingui en compte aquest tipus de propostes per provenir del Partit Popular, igual que ha fet amb el plantejament per impulsar una Llei de Pandèmies.