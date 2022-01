Un home es veu embolicat en flames després de ser disparat amb un tàser de la policia

Un tàser donant una descàrrega elèctrica | @EP





El succés va passar a Nova York i la fiscalia ho està investigant per aclarir el que va passar. En aquest sentit, també va passar una cosa semblant a Badalona a finals d'any quan un home va morir en ser aconseguit pel tàser de la policia.





En el cas dels Estats Units, l'home de 29 anys va morir a causa de les cremades que havia patit quan els agents de la policia li van disparar amb un tàser. L'arma de descàrregues elèctriques va entrar en contacte amb un gel desinfectant, inflamable, que l'home s'havia posat per sobre.





La fiscalia ha fet públiques les imatges del succés per demostrar que són completament transparents i que estan compromesos amb la investigació per poder saber què va passar realment. Al vídeo que ha distribuït la fiscalia es pot veure l'home borratxo i que es va posar el gel per sobre del cos.





Quan els agents intenten calmar l'home, un dels policies dispara el seu tàser i l'home es veu embolicat en flames. Els agents van sortir ràpidament de la comissaria i van entrar a ajudar l'home quan ja estava el foc sota control. Durant un mes i mig el jove va estar a l'hospital, però va morir a causa de les greus cremades que havia patit.