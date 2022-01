Denuncien 44 persones per incomplir les mesures covid en un local de Barcelona

Imatge d'un cotxe de la Guàrdia Urbana de nit | @EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat 44 persones aquest diumenge de matinada per presumptament incomplir les mesures sanitàries contra la Covid-19 a un local del districte barceloní de Sant Martí.





També ha denunciat una persona per possessió de substàncies estupefaents, ha explicat la policia en un tuit.





Els agents han desallotjat i denunciat el local --li han atribuït cinc infraccions--, que estava sent utilitzat com una discoteca en un moment en què l'oci nocturn està tancat a Catalunya com a mesura per contenir els brots de coronavirus.